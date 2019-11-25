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Общество

Великолукский фотограф Лев Соломатин пополнил список претендентов премии «Народное признаие-2019»

Фотограф из Великих Лук Лев Соломатин пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Призвание». Заявку прислал главный редактор интернет-издания «Луки.ру» Александр Ильичев.  

По его словам, Лев Соломатин – один из самых востребованных профессиональных фотографов в Великих Луках, очередь на фотосессию к которому выстраивается на много месяцев вперед. Лев Соломатин фотографирует также и для интернет-портала Луки.ру.

«Его фотографии с городских мероприятий и торжеств разлетаются по городским сетям молниеносно. Его чуткое видение мира позволяет сотворить чудесные кадры на протяжении 10 лет. В его портфолио фото в разных стилях: портрет, художественная и свадебная съемка, репортаж, интерьер, природа. Мы считаем, что фотография – призвание Льва Соломатина. Впрочем, посмотрев на его работы, вы сами сможете сделать соответствующий вывод», - отмечается в заявке.

Премия «Народное признание» вручается в Псковской области с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Согласно правилам, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, но, претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму необходимо прикрепить заполненный бланк и фотографию претендента на статуэтку премии.

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