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Культура

Выставка художника-монументалиста откроется в Пскове 26 ноября

26 ноября в 17:00 в Доме ремёсел на Некрасова, 8 в Пскове откроется выставка художника-монументалиста, профессора Мухинского училища Олега Кузнецова. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, выставка носит название «Цветообразы. Знаковый символизм».

В экспозиции представлены 38 работ. «Псковичи смогут познакомиться с менее известной стороной творчества художника – поздними графическими произведениями, исполненными в технике гуаши. Сюжеты картин переплетаются по нескольким линиям - библейско-евангельской, мифологической, астрологической, пантеистической и символической», - отметили организаторы выставки.

Экспозиция в Доме ремёсел - это совместный культурный проект Псковского областного центра народного творчества и Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Посетить её можно будет до 4 декабря.

Олег Кузнецов (1936-2019) – профессор Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной, автор нескольких монументальных работ в Санкт-Петербурге и других городах. Среди них - роспись брандмауэра «Блокада Ленинграда» на проспекте Стачек и монумент «Героическому комсомолу» на Комсомольской площади.

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