0
14:51
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
13:17
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
12:00
Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе
11:47
Участники конкурса музыки к гимну Псковской области получили дипломы
10:35
Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой
10:17
Елена Полонская вступила в должность главы Пскова
10:01
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Псковский оркестр «Геликон» в рамках международного проекта выступил в Эстонии

Духовой оркестр «Геликон» воспитанников и выпускников псковского детского дома и детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова выступил в Эстонии в рамках международного проекта ER 96 «Музыкальное образование в Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в оркестре

Псковские дети выступили с эстонским оркестром в городах Ряпина и Тарту. Четыре совместные пьесы представили в Тартусском музыкальном училище. Дирижировали Александр Роор и Элли Кяфин. «Музыканты из Пскова получили высочайшую оценку своего мастерства от коллег из Эстонии», - отметили в «Геликоне».

Кроме того, в рамках мероприятия прошли мастер-классы, которые провели ведущие педагоги Тарту, псковичи побывали на четырёх экскурсиях.

Весной детская музыкальная школа №1 организует ответный визит эстонских детей в Псков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
25 ноября 2019
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
25 ноября 2019
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе
25 ноября 2019
Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе
Участники конкурса музыки к гимну Псковской области получили дипломы
25 ноября 2019
Участники конкурса музыки к гимну Псковской области получили дипломы
Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой
25 ноября 2019
Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой
Елена Полонская вступила в должность главы Пскова
25 ноября 2019
Елена Полонская вступила в должность главы Пскова
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
25 ноября 2019
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников: Хотелось бы больше времени проводить с семьей
25 ноября 2019
Михаил Ведерников: Хотелось бы больше времени проводить с семьей

Идет загрузка...