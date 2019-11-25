Псковский оркестр «Геликон» в рамках международного проекта выступил в Эстонии

14:43, 25 ноября 2019, ПАИ

Духовой оркестр «Геликон» воспитанников и выпускников псковского детского дома и детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова выступил в Эстонии в рамках международного проекта ER 96 «Музыкальное образование в Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в оркестре

Псковские дети выступили с эстонским оркестром в городах Ряпина и Тарту. Четыре совместные пьесы представили в Тартусском музыкальном училище. Дирижировали Александр Роор и Элли Кяфин. «Музыканты из Пскова получили высочайшую оценку своего мастерства от коллег из Эстонии», - отметили в «Геликоне».

Кроме того, в рамках мероприятия прошли мастер-классы, которые провели ведущие педагоги Тарту, псковичи побывали на четырёх экскурсиях.

Весной детская музыкальная школа №1 организует ответный визит эстонских детей в Псков.