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Более 40 человек отравились газом в нижегородской школе

44 ученика и один преподаватель отравились угарным газом в школе в селе Вад Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Инцидент произошел 25 ноября. В нескольких классах появился резкий газовый запах, некоторым школьникам и учителям стало плохо. По предварительным данным, причиной стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от школы. По данным источника издания в экстренных службах региона, на предприятии был нарушен технологический процесс. Утечку вещества вскоре устранили.

Пострадавшие были госпитализированы, некоторых уже отпустили домой. 10 ученикам диагностировали состояние средней степени тяжести. Тяжелых отравлений не зафиксировано. Однако в СМИ есть сообщения о 6 пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.

Здание школы, в котором учились старшеклассники, пришлось закрыть. Младшие школьники, обучающиеся в другом корпусе, не пострадали, учебный процесс прерывать не пришлось.

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