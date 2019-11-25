ФОТОФАКТ: Авария стала причиной перекрытия улицы Конной в Пскове
В Пскове на улице Конной произошло дорожно-транспортное происшествие — грузовой автомобиль, прибывший для разгрузки товара в сетевой магазин, задел припаркованную у обочины легковую машину.
Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в ДТП никто не пострадал. Однако в результате оказалось полностью парализовано движение транспорта по улице Конной от улицы Киселева в сторону Петровской.
Жителям Пскова рекомендуют выбирать объездные пути.