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ФОТОФАКТ: Авария стала причиной перекрытия улицы Конной в Пскове

На улице Конной в Пскове 25 ноября произошло ДТП. Фото: Псковское агентство информации.

В Пскове на улице Конной произошло дорожно-транспортное происшествие — грузовой автомобиль, прибывший для разгрузки товара в сетевой магазин, задел припаркованную у обочины легковую машину.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в ДТП никто не пострадал. Однако в результате оказалось полностью парализовано движение транспорта по улице Конной от улицы Киселева в сторону Петровской.

Жителям Пскова рекомендуют выбирать объездные пути.

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