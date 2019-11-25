209 млн рублей направят власти Псковской области до 2024 на проект «Чистая страна»
До 2024 года власти Псковской области за счет нацпроекта «Экология» выделят 209 млн рублей на ликвидацию объектов опасного экологического вреда и несанкционированных свалок в Пскове и Невеле, за счет этого удастся улучшить условия для жизни более половины жителей региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова.
«Численность населения Псковской области, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда через 5 лет, составит порядка 265 тыс. человек. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Чистая страна», который предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок, а также нефтешламового хранилища в городе Невель и закрытой городской свалки в Пскове, которую планируется рекультивировать. Всего на эти цели планируется направить более 209 млн рублей, в том числе почти 30 млн рублей из бюджета Псковской области», - рассказал Виктор Мусатов.
Он также отметил, что общая площадь восстановленных и рекультивированных земель в Псковской области по нацпроекту составит почти 20 гектаров. По его словам, крайне важно, что удастся привести в порядок такую большую территорию, поскольку эти земли расположены в пределах границ районов, их население живет в непосредственной близости от объектов опасного экологического вреда.
«Например, заброшенное нефтешламовое хранилище в Невеле, где хранятся емкости с нефтепродуктами, расположено в центре города, вблизи жилых домов. Похожая ситуация в Пскове, где закрытая городская свалка соседствует с целыми жилыми кварталами, в которых проживают десятки тысяч человек", - пояснил Виктор Мусатов.
Кроме того, как заявил председатель комитета, после ликвидации объектов опасного экологического вреда, на этих территориях улучшатся показатели качества воды, воздуха и почв. «То есть мы полностью ликвидируем антропогенные факторы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. И в первую очередь эффект от такой работы почувствует наше население, поэтому можно говорить и об улучшении качества жизни граждан, и о об их экологической безопасности», - заключил Виктор Мусатов.
В нацпроект «Экология» входят подразделы «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Всего на выполнение нацпроекта в России планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).