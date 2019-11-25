209 млн рублей направят власти Псковской области до 2024 на проект «Чистая страна»

15:01, 25 ноября 2019, ПАИ

До 2024 года власти Псковской области за счет нацпроекта «Экология» выделят 209 млн рублей на ликвидацию объектов опасного экологического вреда и несанкционированных свалок в Пскове и Невеле, за счет этого удастся улучшить условия для жизни более половины жителей региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова.

«Численность населения Псковской области, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда через 5 лет, составит порядка 265 тыс. человек. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Чистая страна», который предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок, а также нефтешламового хранилища в городе Невель и закрытой городской свалки в Пскове, которую планируется рекультивировать. Всего на эти цели планируется направить более 209 млн рублей, в том числе почти 30 млн рублей из бюджета Псковской области», - рассказал Виктор Мусатов.

Он также отметил, что общая площадь восстановленных и рекультивированных земель в Псковской области по нацпроекту составит почти 20 гектаров. По его словам, крайне важно, что удастся привести в порядок такую большую территорию, поскольку эти земли расположены в пределах границ районов, их население живет в непосредственной близости от объектов опасного экологического вреда.

«Например, заброшенное нефтешламовое хранилище в Невеле, где хранятся емкости с нефтепродуктами, расположено в центре города, вблизи жилых домов. Похожая ситуация в Пскове, где закрытая городская свалка соседствует с целыми жилыми кварталами, в которых проживают десятки тысяч человек", - пояснил Виктор Мусатов.

Кроме того, как заявил председатель комитета, после ликвидации объектов опасного экологического вреда, на этих территориях улучшатся показатели качества воды, воздуха и почв. «То есть мы полностью ликвидируем антропогенные факторы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. И в первую очередь эффект от такой работы почувствует наше население, поэтому можно говорить и об улучшении качества жизни граждан, и о об их экологической безопасности», - заключил Виктор Мусатов.

В нацпроект «Экология» входят подразделы «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Всего на выполнение нацпроекта в России планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).