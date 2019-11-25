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Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
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Общество

Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино

25 ноября в Псковском и Палкинском районах председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин вместе с активистами общественного движения «Убитые дороги» проинспектировал ход ремонтных работ участка дороги Псков – Кислово – Палкино протяженностью 6,6 километров. Трассу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова
  • Осмотр ремонтных работ на участке дороги Псков – Кислово – Палкино
    Фото: Дарья Хваткова

Борис Елкин поинтересовался у активистов, какие жалобы поступили от местных жителей. Представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков заявил, что в основном жалобы поступали на неровности на дороге.

По словам Бориса Елкина, подрядчик старается делать дорогу ровнее, работы практически подошли к концу. Их можно было завершить раньше, но отставание от графика составляет 2 недели. В связи с этим к подрядчику будут применены штрафные санкции, пообещал Борис Елкин. Он отметил, что отставание, в основном, возникло из-за погодных условия. На объекте осталось завершить отделку обочин, установить дорожные знаки и сигнальные столбы. При этом, как подчеркнул председатель комитета, если будут выявлены недостатки, подрядчика обяжут устранить их в рамках гарантии.

Борис Елкин также рассказал, что центральная разметка и пешеходные переходы выполнены термопластиком, краевую разметку нанесли краской, поскольку сделать её термопластиком нельзя, в этом случае вода будет задерживаться на дороге. При осмотре краевой разметки Борис Елкин поручил нанести на нее еще один слой краски, поскольку она местами уже затерлась. 

Кроме того, председатель комитета подчеркнул, что уже в текущем году будут разыграны контракты следующего года. По мнению Бориса Елкина, это позволит сдавать отремонтированные дороги уже в сентябре-октябре и осваивать увеличивающиеся объемы финансирования в рамках нацпроекта.

По итогам выезда на объект Николай Мельков заявил, что больших неровностей на дороге не было зафиксировано. По его словам, скорее всего, дорога будет в норме по итогам экспертизы.

Борис Елкин согласился с тем, что дорога не идеально ровная, но подчеркнул, что тот объем выравнивающего слоя, который был заложен, использован. По его словам, идеальной ровности дорожного полотна можно добиться только при реконструкции дороги или при ее капитальном ремонте. «Если такую дорогу сдали бы по итогам капремонта, то ее бы не приняли», - заключил председатель комитета.

Активисты «Убитых дорог» пообещали до конца года осмотреть все дороги Псковской области и Пскова, отремонтированные в рамках нацпроекта.

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