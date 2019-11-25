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Общество

Два человека пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Фото из группы "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове 25 ноября. Об этом сообщила Псковскому агентству информации инспектор по БДД ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла около 13:17. Известно, что ВАЗ-2107 выезжал от гипермаркета «Лента», а Renault Sandero двигался со стороны телецентра. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир в автомашине ВАЗ-2107. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

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