Два человека пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

15:26, 25 ноября 2019, ПАИ

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове 25 ноября. Об этом сообщила Псковскому агентству информации инспектор по БДД ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла около 13:17. Известно, что ВАЗ-2107 выезжал от гипермаркета «Лента», а Renault Sandero двигался со стороны телецентра. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир в автомашине ВАЗ-2107. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.