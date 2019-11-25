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Общество

Псковский стилист подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ

Татьяна Серова. Фото из личного профиля "ВКонтакте"

Псковский стилист по причёскам, визажист Татьяна Серова подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ под названием «ТАНЦЫ! ЁЛКА! МУЗ-ТВ!» Об этом она рассказала корреспонденту Псковского агентства информации.

«В прошлом году я уже работала на таком шоу, на этот раз МУЗ-ТВ снова на меня вышли и пригласили на съёмки в Москву, - уточнила Татьяна Серова. - Насчёт прошлогоднего сотрудничества, скажем так, это был «счастливый случай».

По словам стилиста, она сделала причёску солистке группы «Фабрика» Ирине Тоневой. «Вообще у многих звёзд есть собственные визажисты, плюс одновременно идут съёмки нескольких новогодних шоу для разных каналов, поэтому артисты путешествуют в течение одного дня и часто приезжают полностью собранными. Моя задача в этом случае - поправить макияж, причёску, сделать финальный штрих».

Съёмки шоу на телеканале продолжались несколько часов. «Было жарко, красиво и энергетически заряжено», - поделилась Татьяна.

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