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Общество

Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной

Жители нового микрорайона деревни Родина Псковского района остались без тепла из-за остановки районной котельной № 20. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

По его словам, неполадки были вызваны проблемами с электроснабжением.  «Тепла до сих пор нет, батареи еле теплые, где-то 40 градусов. Что именно произошло, не знаю, знаю, что четыре раза уже запускали котельную», - добавил директор управляющей компании.

Он отметил, что сотрудники «ПсковЖилСервис» держат ситуацию с теплом в домах на контроле.

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