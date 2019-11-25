Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной

15:43, 25 ноября 2019, ПАИ

Жители нового микрорайона деревни Родина Псковского района остались без тепла из-за остановки районной котельной № 20. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

По его словам, неполадки были вызваны проблемами с электроснабжением. «Тепла до сих пор нет, батареи еле теплые, где-то 40 градусов. Что именно произошло, не знаю, знаю, что четыре раза уже запускали котельную», - добавил директор управляющей компании.

Он отметил, что сотрудники «ПсковЖилСервис» держат ситуацию с теплом в домах на контроле.