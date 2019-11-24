Новый спектакль готовят на сцене Псковского театра

16:07, 25 ноября 2019, ПАИ

3 декабря в 19:00 на малой сцене Псковского драмтеатра покажут новый спектакль «И обо мне вспомянет». Постановкой занимался заслуженный артист России Сергей Попков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«И обо мне вспомянет» - литературно-сценическая композиция по стихотворениям А. С. Пушкина, которую исполнят студенты актёрского курса Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

Сергей Попков уверен, что «поэзия требует времени для ее осмысления, а наша жизнь, перегруженная информацией, мало к этому приспособлена, и только в театре, когда все становятся зрителями, а, значит, и соучастниками творческого процесса, можно эмоционально погрузиться в другую реальность и сопереживать поэту».

«И обо мне вспомянет» - это основные вехи жизненного и творческого пути Александра Сергеевича, запечатленного в его стихотворениях разной поры. Новый спектакль будет выдержан в черно-белой гамме, чтобы ничто не отвлекало от строк Александра Пушкина», - уточнили в театре.

Продолжительность постановки - 45 минут. Для зрителей 12+