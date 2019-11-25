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Общество

Бюджет ФОМСа Псковской области-2020 превысит показатели текущего года

28 ноября на сессии Псковского областного Собрания депутатов запланировано первое чтение проекта закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В законопроекте отражены основные характеристики бюджета ФОМС Псковской области: по доходам и расходам бюджет на 2020 год определён в сумме 8 млрд 181 млн 571,9 тысяч рублей, эти показатели на полмиллиарда рублей выше, чем в текущем году. По мнению экспертов, рост обусловлен увеличением размера базового подушевого норматива медицинской помощи на застрахованного гражданина, исходя из которого рассчитывается объём федеральных субвенций.

Расчётная сумма страховых взносов в составе субвенции на обязательное медицинское страхование неработающего населения области составляет 2 млрд 650 млн 533,5 тысяч рублей – будут выделены из областного бюджета. Численность неработающего населения Псковской области сейчас составляет 365 тысяч 611 человек.

Доходы фонда будут направлены на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, а также на финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах России.

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