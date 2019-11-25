Около 20 тонн польского куриного мяса задержали в Псковской области

17:20, 25 ноября 2019, ПАИ

Около 20 тонн замороженного куриного мяса, произведенного в сентября в Польше, задержали сотрудники Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля в пропускном пункте «Убылинка» в Пыталовском районе. Отмечается, что мясо перевозили из центральной части страны в адрес фирмы, зарегистрированной в Казахстане.

Отмечается, что при проверке мяса общим весом 720 килограммов, информация о дате изготовления, нанесённая на маркировочные этикетки картонных коробок, не соответствовала сведениям, указанным в товаросопроводительных документах. Отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий качество, безопасность и происхождение мяса птицы.

Кроме этого, при ветеринарно-санитарном досмотре продукции была выявлена упаковка с нарушением герметичности. Специалисты Россельхознадзора оформили декларацию о возврате груза, добавили в пресс-службе.