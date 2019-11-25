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Общество

В Пскове школьники-исследователи получили награды в рамках проекта «Локомотивы роста»

 

25 ноября в Пскове состоялась презентация лучших социальных бизнес-идей школьников в рамках партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста». Авторы проектов - ученики старших классов Гуманитарного лицея - получили награды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Школьники представили пять работ на разные темы: экология, программирование, социальная защита и анализ качества продуктов питания. Как отметили организаторы, ученики Гуманитарного лицея «проявили себя настоящими исследователями» – они изучили сорбционные свойства каш, определили качество напитков, содержащих натуральные и искусственные красители, проанализировали опасность отработанных батареек и другого мусора, разработали программные модули для промышленной сортировки отходов.

В состав жюри вошли помощник депутата Госдумы Максим Адамчук, директор Гуманитарного лицея Ирина Аксенова, исполнительный секретарь городского отделения «Единой России» Виктор Рязанцев и секретарь первичного отделения партии Полад Исмаилов.

Каждый участник мероприятия получил диплом и приз от партийного проекта «Локомотива роста». Дипломом от регионального отделения Союза машиностроителей России и дополнительным призом награжден Олег Михайлов, он представил нейроинтерфейс для промышленной переработки отходов.

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