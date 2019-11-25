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Общество

Более 4 тыс. псковичей с начала года зарегистрировались на портале госуслуг в клиентских службах УПФР

С начала года более 4 тысяч жителей города Пскова и Псковского района зарегистрировались на портале госуслуг в клиентских службах УПФР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Во всех клиентских службах УПФР города Пскова и Псковского района можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить или восстановить (в случае утери) свою учетную запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.

Эта услуга очень популярна и востребована у жителей района. С начала года такой возможностью воспользовались 8831 человек. Из них услуги по регистрации учетной записи в ЕСИА получили 4345 человек, подтвердили или восстановили учетную запись – 4453 человека, 33 человека удалили учетную запись.

Напомним, логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в личном кабинете гражданина.

Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский семейный капитал, распоряжение его средствами, а также узнать об остатке средств.

Важная функция личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале государственных услуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно.

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