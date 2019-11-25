Псковский баянист стал лауреатом международного музыкального конкурса

20:37, 25 ноября 2019, ПАИ

Псковский баянист, учащийся детской музыкальной школы № 4 Алексей Манушин стал лауреатом первой степени 13-го международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ежегодно «Теремок» собирает лучших юных музыкантов из разных уголков России, чтобы открыть новые имена виртуозов игры на аккордеоне, баяне, балалайке, домре и гуслях. Участники конкурса — ансамбли и солисты от 7 до 18 лет. В жюри вошли профессора и доценты ведущих творческих вузов, известные музыканты и творческие деятели Санкт-Петербурга и Москвы.

В конкурсную программу юного псковского баяниста вошли произведения И. С. Баха, П.Макконена, В.Власова.

После конкурсных прослушиваний декан кафедры баяна и аккордеона Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, профессор О. М. Шаров предложил псковичу продолжить обучение в музыкальном училище при консерватории.

Алексей Манушин (преподаватель Ирина Полякова) не в первый раз пробует свои силы на этом конкурсе. Ранее он дважды становился лауреатом и победителем сольной номинации и один раз - в составе ансамбля «Концертина». Музыканту всего 15 лет, но по положению конкурса он не мог участвовать в своей возрастной категории, так как уже побеждал в ней. Поэтому в этом году пскович выступал в самой взрослой возрастной категории этого конкурса — 16–18 лет. Его соперниками стали студенты профессиональных музыкальных заведений.

Отметим, что Алексей Манушин — неоднократный обладатель стипендии Псковской области «Юные дарования Псковщины», дважды ему присуждалось звание «Молодое дарование России». Ранее псковские баянисты вернулись с победой с международного конкурса, который проходил в Республике Беларусь.

Учредители конкурса — Комитет по культуре Санкт-Петербурга и всемирно известный ансамбль «Терем-квартет». Проект осуществляется при поддержке президентских грантов.