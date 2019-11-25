Эксперты подсчитали сбережения россиян

20:58, 25 ноября 2019, ПАИ

Средний уровень накоплений россиян составляет 200 тыс. рублей на человека. Однако если исключить данные по Москве, эта цифра снизится до 142 тыс. на человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное по заказу агентства.

Согласно материалам исследования, в целом размер депозитов граждан в российских банках за девять месяцев с начала года вырос на 3,1% (891 млрд руб.), а за год с 1 октября 2018 года рост составил 9% (2,4 трлн руб.).

При этом в столице России средний размер накоплений составляет более 800 тыс. рублей на человека, что в шесть раз превосходит данные по остальным регионам. Эксперты отмечают, что это объясняется высоким уровнем доходов. При этом, поскольку в Москве живет 10% россиян, показатель столицы заметно влияет на общую картину.

Кроме столицы, в лидерах рейтинга оказались Санкт-Петербург (420 тыс. рублей на человека), Магаданская область (317,9 тыс. руб.), Камчатский край (260,9 тыс. рублей) и Сахалинская область (248 тыс. рублей). Меньше всего накопили жители Чечни (8,5 тыс. рублей на человека) и Ингушетии (9,1 тыс. рублей).

При этом из-за снижения ключевой ставки Центробанка доходность депозитов для населения понижается.