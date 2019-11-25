0
18:27
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
17:36
Мужчина на кухне — 3.0. №23. Бигос от Максима Колпакова
16:33
Несколько способов для оплаты работы в Псковском кремле предложат экскурсоводам
16:25
Великолукский фотограф Лев Соломатин пополнил список претендентов премии «Народное признаие-2019»
15:45
Псковский стилист подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ
15:43
Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной
15:33
Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
Еще новости
Общество

Эксперты подсчитали сбережения россиян

Средний уровень накоплений россиян составляет 200 тыс. рублей на человека. Однако если исключить данные по Москве, эта цифра снизится до 142 тыс. на человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное по заказу агентства.

Согласно материалам исследования, в целом размер депозитов граждан в российских банках за девять месяцев с начала года вырос на 3,1% (891 млрд руб.), а за год с 1 октября 2018 года рост составил 9% (2,4 трлн руб.).

При этом в столице России средний размер накоплений составляет более 800 тыс. рублей на человека, что в шесть раз превосходит данные по остальным регионам. Эксперты отмечают, что это объясняется высоким уровнем доходов. При этом, поскольку в Москве живет 10% россиян, показатель столицы заметно влияет на общую картину.

Кроме столицы, в лидерах рейтинга оказались Санкт-Петербург (420 тыс. рублей на человека), Магаданская область (317,9 тыс. руб.), Камчатский край (260,9 тыс. рублей) и Сахалинская область (248 тыс. рублей). Меньше всего накопили жители Чечни (8,5 тыс. рублей на человека) и Ингушетии (9,1 тыс. рублей).

При этом из-за снижения ключевой ставки Центробанка доходность депозитов для населения понижается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
Несколько способов для оплаты работы в Псковском кремле предложат экскурсоводам
25 ноября 2019
Несколько способов для оплаты работы в Псковском кремле предложат экскурсоводам
Великолукский фотограф Лев Соломатин пополнил список претендентов премии «Народное признаие-2019»
25 ноября 2019
Великолукский фотограф Лев Соломатин пополнил список претендентов премии «Народное признаие-2019»
Псковский стилист подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ
25 ноября 2019
Псковский стилист подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ 1
Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной
25 ноября 2019
Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной
Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
25 ноября 2019
Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
25 ноября 2019
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
25 ноября 2019
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело

Идет загрузка...