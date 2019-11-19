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Спорт

Псковские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Команда Псковской области по стрельбе из лука успешно выступила на всероссийских соревнованиях «Надежды России 2019». Об этом сообщил в соцсети  Facebook депутат Псковского областного собрания Андрей Корнев.

фото со страницы А.Корнева в соцсети Facebook

Соревнования проходили в спорткомплексе «Стрелец». Псковичи завоевали 5 медалей, среди которых 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая. «Кажется все просто, нужно лишь иметь талант и крепкие нервы, но нет, к этому ещё прилагается тяжелый труд 5 раз в неделю по 4 часа, знаю это по моей дочери», - написал автор поста.

Также он перечислил имена спортсменов: Игорь Николаев, Егор Быстров, Илья Силаев, Ника Снеткова, Екатерина Корнева, Милана Мурзина и поблагодарил тренерский штаб и лично Виталия Андреева. «Я думаю у ребят большое будущее. Приятно было вручить заслуженные награды всем победителям», - подытожил Андрей Корнев.

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