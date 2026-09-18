Псковские биатлонисты стартовали на первенстве России в Саранске
Первые старты первенства России по биатлону среди юношей и девушек 2010–2011 годов рождения прошли в Саранске. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях участвуют спортсмены из 34 регионов России: 150 юношей и 140 девушек.
По итогам роллер-гонки лучший результат среди псковичей показала Олеся Губарева, занявшая 19-е место. Она допустила пять промахов на четырёх огневых рубежах. Этот результат стал лучшим среди биатлонистов Северо-Западного федерального округа. Кроме того, Вадим Пыхтин финишировал 91-м, а Ульяна Тихомирова – 100-й.
Первенство России проходит с 15 по 21 сентября. Далее спортсмены выступят в кросс-спринте завтра, 19 сентября.
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