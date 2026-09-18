Псковская «Стрела» завоевала бронзу во всероссийском финале «Кожаного мяча» в Волгограде

10:10, 18 сентября 2026, ПАИ

Псковская «Стрела» завоевала бронзовые медали во всероссийском финале «Кожаного мяча» в Волгограде. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.

В решающем матче за третье место команда Василия Тихонова обыграла ижевский «Кристалл» со счётом 2:1. Дубль на счету Андрея Тихонова, который по итогам турнира признан лучшим игроком команды. Лучшим бомбардиром соревнований стал Тимофей Тамюк.

В полуфинале псковичи уступили сверстникам из Нефтекамска со счётом 1:4. Единственный гол в составе «Стрелы» забил Роман Васильев.

За трофей памяти Никиты Симоняна боролись 16 команд 2013-2014 годов рождения в дивизионе «Мегаполис».