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Спорт

Работники УФССП по Псковской области сдали нормы ГТО

Работники отдела государственной службы и кадров, противодействия коррупции, вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФССП России по Псковской области сдали нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регшионального ведомства.

Сдача нормативов «Готов к труду и обороне» работниками отдела проходила в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» - Центре ГТО города Пскова.  Во главе с начальником отдела каждый работник в своей возрастной группе, сдавали отжимания, бег на различные дистанции, подтягивания, наклоны вперед на гимнастической скамье, прыжки в длину, поднимание туловища из положения лёжа на спине, а также метание спортивного снаряда.

Фото пресс-службы УФССП по Псковской области

Несмотря на то, что не все работники регулярно занимаются спортом, на сдаче нормативов ГТО все проявили свою силу, выносливость и целеустремленность.  В итоге: все работники отдела сдали нормы ГТО и получат, после оформления соответствующих документов, 7 значков: 2 – золотых и 5 – серебряных.

Отметим, что начальник отдела государственной службы и кадров, противодействия коррупции, вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны Андрей Глотиков, сдал нормы ГТО на золотой значок.

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