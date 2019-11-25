В «Михайловском» завершают подготовку к научно-практической конференции

22:01, 25 ноября 2019, ПАИ

Традиционная научно-практическая конференция, в программу которой включены выступления, подготовленные сотрудниками Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», назначена на 1 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе музея.

Среди материалов, заявленных к обсуждению, будут отдельные страницы из истории псковских пушкинских мест от начала прошлого века до новейшего времени, обзор записей в метрических книгах церквей Псковской губернии о родных и друзьях А.С. Пушкина, многое другое.

Значение подобных «внутримузейных» конференций сложно переоценить, поскольку в качестве тем для выступлений на них подбирают наиболее и актуальные вопросы из повседневной практики учреждения, а именно вопросы, возникающие в ходе работы сотрудников заповедника с туристами, с одной стороны, и с музейными фондами и другими источниками информации, с другой.

Традиционно, эта конференция, как и прочие, которые проводят в «Михайловском», открыта для всех, кому небезразличны история и пути развития отечественной культуры в целом и музея-заповедника в частности. Позднее её материалы также будут опубликованы в научно-популярном издании «Михайловская пушкиниана»