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Общество

Обязательное чипирование животных могут ввести в России

Обязательное чипирование животных могут ввести в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Минсельхоз до конца этого года внесет в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Ведомство предложило маркировать животных еще в феврале. Там уверены, что внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки тех или иных заболеваний скота. У владельцев последних должен появиться шанс, связанный с сокращением расходов на лечение и гибелью животных. Неясным пока остается лишь вопрос финансирования такой идентификации.

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в список которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие животные.

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