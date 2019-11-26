Обязательное чипирование животных могут ввести в России

08:57, 26 ноября 2019, ПАИ

Обязательное чипирование животных могут ввести в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Минсельхоз до конца этого года внесет в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Ведомство предложило маркировать животных еще в феврале. Там уверены, что внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки тех или иных заболеваний скота. У владельцев последних должен появиться шанс, связанный с сокращением расходов на лечение и гибелью животных. Неясным пока остается лишь вопрос финансирования такой идентификации.

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в список которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие животные.