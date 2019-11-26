Дизельное топливо в России подделывают чаще всего

09:09, 26 ноября 2019, ПАИ

Дизельное топливо в России оказалось самым фальсифицируемым. Доля его подделки составила 15%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Однако за последние несколько лет ситуация улучшилась. В 2015 году доля суррогата составляла более 30%. В бензине подделки гораздо меньше — в этом году 3,5%. В целом доля некачественного топлива в России в 2019 году составляет 8,8%.

Нередко вместо дизеля на заправках продают печное или судовое маловязкое топливо. «У суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Плюс когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота, — рассказал руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.

Самая большая доля суррогата зафиксирована среди зимнего топлива, где каждый четвертый литр — подделка. Причиной эксперты называют недостаточное производство дизеля в России. Однако в Минэнерго заверили, что потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью.