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Общество

Невыплачивающей алименты опочанке штраф заменили на обязательные работы

Назначенный уголовный штраф в 10 тысяч рублей жительнице Опочки заменили на 8 месяцев исправительных работ. К штрафу опочанку приговорили за неуплату алиментных платежей на содержание своего ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. Постановление об этом ей вручили лично, разъяснив, что она может воспользовался правом на рассрочку, которую предоставляет суд. Но эту возможность опочанка не использовала. Приговор суда об уголовном штрафе в размере 10 тысяч рублей так и не был исполнен, поэтому пристав обратился в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. В итоге суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей на 8 месяцев исправительных работ с удержанием из её заработка в доход государства ежемесячно 5% денежных средств.

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