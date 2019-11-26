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Общество

И. о. главврача стругокрасненской больницы оштрафовали за нарушения при проведении закупок

И. о. главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы оштрафовали за нарушение срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения нужд учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Дело об административном правонарушении, возбужденное прокурором Стругокрасненского района по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, рассмотрело псковское управление Федеральной антимонопольной службы России. Должностное лицо подвергли наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 30 тысяч рублей.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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