И. о. главврача стругокрасненской больницы оштрафовали за нарушения при проведении закупок

09:11, 26 ноября 2019, ПАИ

И. о. главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы оштрафовали за нарушение срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения нужд учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Дело об административном правонарушении, возбужденное прокурором Стругокрасненского района по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, рассмотрело псковское управление Федеральной антимонопольной службы России. Должностное лицо подвергли наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 30 тысяч рублей.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.