На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта
На центральной улице города Гдова Псковской области приступили к укладке асфальта, сообщили Псковскому агентству информации местные жители.
Подготовительные работы на улице Карла Маркса (от км 0+860-км 1+500) начались еще в середине октября — рабочие меняли бордюрные камни и срезали старый асфальт.
Аукцион на ремонт дороги выиграло ООО «Гепард». Стоимость работ составляет почти 10 млн рублей. Ремонт улицы планируется завершить до конца года.