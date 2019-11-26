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Общество

На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта

Фото Елизаветы Вишневецкой

На центральной улице города Гдова Псковской области приступили к укладке асфальта, сообщили Псковскому агентству информации местные жители.

Подготовительные работы на улице Карла Маркса (от км 0+860-км 1+500) начались еще в середине октября — рабочие меняли бордюрные камни и срезали старый асфальт.

Фото Елизаветы Вишневецкой

Аукцион на ремонт дороги выиграло ООО «Гепард». Стоимость работ составляет почти 10 млн рублей. Ремонт улицы планируется завершить до конца года.

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