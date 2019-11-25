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Происшествия

Из-за неисправной электропроводки в Себежском районе сгорела кровля магазина

25 ноября в 21:49 в Себежском районе в деревне Долосцы в магазине сгорела кровля, одно помещение выгорело изнутри, второе, неэксплуатируемое, было закопчено. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.  

В 11:16 в Гдовском районе в деревне Сосно в жилом доме обгорело чердачное перекрытие из-за аварийного режима работы печного оборудования. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В 14:22 в Пыталово на улице Пионерской выгорела баня на площади 7 кв. метров из-за короткого замыкания электропроводки. Половину строения удалось спасти от огня.

По той же причине 26 ноября в 1:29 в Новосокольническом районе в деревне Черки огонь повредил строительный вагончик.

Погибших и пострадавших на пожарах за минувшие сутки нет.

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