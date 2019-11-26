Плетению из болотных трав научат псковичей в Доме ремёсел

11:49, 26 ноября 2019, ПАИ

30 ноября в Пскове в Доме ремёсел организуют мастер-класс по плетению из болотных трав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Занятие проведёт мастер народного творчества Псковской области, победительница Всероссийского конкурса «Русь мастеровая» Ирина Константинова (Порхов). В центре народного творчества отметили, что мастера порховского Дома ремёсел восстановили и сохраняют традиции плетения из болотных трав. «Освоить это старинное ремесло по силам любому заинтересовавшемуся этой работой человеку: справятся и пожилые люди, и женщины, и дети, и люди с ограниченными возможностями», - отметили организаторы мастер-класса.

Обучение для всех желающих освоить технику плетения будет проходить по субботам по адресу: Псков, улица Некрасова, 8, начало - в 11:00. Материалы для занятий предоставят организаторы. Предварительная запись на обучение обязательна. Справки по телефонам: 62-23-34 и 66-17-49, e-mail: remeslo@ocntpskov.ru.