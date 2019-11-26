Два новых офиса предоставления госуслуг заработали в Пскове

11:22, 26 ноября 2019, ПАИ

Два новых офиса регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открылись в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В дополнительных отделах приема заявителей есть в общей сложности 4 окна обслуживания. Они работают на улице Юбилейной, 36 и Рокоссовского, 36а.

Новые офисы заменят отдел, ранее работавший в ТРК «Акваполис» на Кузбасской Дивизии, 19. Там оказывали услуги всего три операциониста.

«В Пскове прошла реструктуризация центра государственных услуг. Ни о каком закрытии окон приема речь не ведется. Наоборот, все мероприятия направлены только на увеличение их количества», — подчеркнула директор регионального отделения МФЦ Екатерина Ершова.

Для повышения качества обслуживания в новых офисах организована предварительная запись на приём по телефону 299–297 (добавочный 110).

Недавно состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Многофункционального центра, на которой глава региона поручил вывести оказание услуг МФЦ на новый уровень. С начала ноября центральный офис регионального МФЦ увеличил длительность рабочей недели на десять часов. Обратиться в офис на улице Белинского можно с понедельника по четверг с 8:00 до 20:00 без перерыва, в пятницу - с 8:00 до 12:00, в субботу - с 9:00 до 18:00.