Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть

12:06, 26 ноября 2019, ПАИ

Впервые в Пскове с 6 по 8 декабря пройдут Дни Норвегии. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в рамках мероприятий псковичи познакомятся с Северным Королевством, его культурой и традициями.

В первый день запланировано открытие экологической выставки и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность». Они посвящены проблеме экологии, в решении которой Норвегия активно участвует.

Дни норвежской культуры организуют Театрально-концертная дирекция и Генеральное консульство Королевства Норвегия. Вход на все мероприятия свободный.

Подробная программа Дней Норвегии в Пскове

6 декабря

16:00 - передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность». Продолжительность – 1 час. Проектный офис «Команда 2018», улица Некрасова, дом 19.

18:00 - показ кинофильма «12-й человек», 2017. Медиахолл драмтеатра, улица Пушкина, дом 13.

7 декабря

13:00 - лекция «Норвежский детектив на гребне волны», посвящённая феномену успеха норвежского детективного романа. Читает Екатерина Лавринайтис, переводчик романов Ю Несбё. Продолжительность – 1 час. Галерея «ЦЕХ», улица Пушкина, 13.

15:00 - концерт «Незнакомые шедевры норвежской классики». Заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьёв (фортепиано) представят программу, составленную из произведений норвежских композиторов-классиков, оказавшихся в тени великого Грига. Продолжительность концерта – 1 час 15 минут. Детская музыкальная школа № 2 имени М.П. Мусоргского, Псков, улица Красноармейская, дом 21. Вход свободный, но по пригласительным билетам.

8 декабря

13:00 - лекция «Норвегия – страна активного отдыха» - презентация Норвегии как туристического направления. Читает специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства Елена Параничева. Продолжительность – 1 час. Галерея «ЦЕХ», Псков, улица Пушкина, дом 13.

14:00 - показ кинофильма «Выбор короля», 2016. Медиахолл на улице Пушкина, 13.

С 6 по 8 декабря будет работать передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно всё то, что неизвестно», которая познакомит юных читателей с классиками норвежской детской литературы и современными авторами. Выставка на роллап-стендах в течение 2018-2019 годов постоянно экспонируется в районных библиотеках Санкт-Петербурга. Галерея «ЦЕХ», Псков, улица Пушкина, 13.