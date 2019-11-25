Жители Пскова и Великих Лук снова пострадали от дистанционных мошенников

12:24, 26 ноября 2019, ПАИ

В Пскове и Великих Луках возбуждены новые уголовные дела по фактам дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 ноября 42-летняя жительница Великих Лук лишилась 32 тысяч рублей после того, как ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он попросил горожанку уточнить реквизиты карты, якобы, для принятия необходимых мер с целью предотвращения несанкционированного доступа к ее счету и списания денег. Женщина сообщила незнакомцу эти конфиденциальные сведения, и с ее банковских карт списали средства. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

24 ноября мошенники лишили жительницу Пскова 50 тысяч рублей. Она пыталась провести операцию купли-продажи недвижимости в Интернете. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.