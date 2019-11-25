0
18:27
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
16:12
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
13:17
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
16:30
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
18:08
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
17:44
Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей
21:22
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Жители Пскова и Великих Лук снова пострадали от дистанционных мошенников

В Пскове и Великих Луках возбуждены новые уголовные дела по фактам дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 ноября 42-летняя жительница Великих Лук лишилась 32 тысяч рублей после того, как ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он попросил горожанку уточнить реквизиты карты, якобы, для принятия необходимых мер с целью предотвращения несанкционированного доступа к ее счету и списания денег. Женщина сообщила незнакомцу эти конфиденциальные сведения, и с ее банковских карт списали средства. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

24 ноября мошенники лишили жительницу Пскова 50 тысяч рублей. Она пыталась провести операцию купли-продажи недвижимости в Интернете. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
25 ноября 2019
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
25 ноября 2019
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
24 ноября 2019
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
22 ноября 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей
20 ноября 2019
Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
18 ноября 2019
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе

Идет загрузка...