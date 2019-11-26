0
15:45
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
15:19
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
14:36
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
14:14
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
12:06
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
11:01
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
09:32
На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта
Еще новости
Общество

В закон Псковской области об административных правонарушениях планируют внести изменения

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания поддержал внесение изменений в статью 4.1 регионального закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 ноября.

Председатель финансового комитета Борис Полозов пояснил, что речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.32.6 «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предложенным проектом закона предусматривается право уполномоченных должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протоколы. Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается исключить из перечня статей, по которым уполномоченные должностные лица Счетной палаты Псковской области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, статью 15.11 (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности). В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях право на составление протоколов по данной статье оставлено только должностным лицам налоговых органов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
26 ноября 2019
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
26 ноября 2019
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
26 ноября 2019
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
26 ноября 2019
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
26 ноября 2019
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
26 ноября 2019
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта
26 ноября 2019
На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы

Идет загрузка...