В закон Псковской области об административных правонарушениях планируют внести изменения

12:20, 26 ноября 2019, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания поддержал внесение изменений в статью 4.1 регионального закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 ноября.

Председатель финансового комитета Борис Полозов пояснил, что речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.32.6 «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предложенным проектом закона предусматривается право уполномоченных должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протоколы. Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается исключить из перечня статей, по которым уполномоченные должностные лица Счетной палаты Псковской области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, статью 15.11 (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности). В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях право на составление протоколов по данной статье оставлено только должностным лицам налоговых органов.