Нормативы госгарантий в сфере образования установят в Псковской области

13:04, 26 ноября 2019, ПАИ

В общеобразовательных организациях Псковской области установят единообразный подход к определению нормативов обеспечения государственных гарантий. Соответствующий законопроект согласовали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания на заседании 26 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Поправки разработаны с целью единообразного подхода к определению нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области и применения их в расчетах субвенций местным бюджетам не только Великолукского и Псковского районов. Внесение изменений в определении нормативов не повлечет за собой их уменьшения.

Также изменения касаются увеличения с 2 до 10 часов в неделю на освоение программ дополнительного образования для обучающихся в классах спортивной направленности на ведение кружковой.

Представленный законопроект предлагается рассмотреть на сессии облсобрания в первоочередном порядке в связи с тем, что его принятие необходимо для рассмотрения проекта закона области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.