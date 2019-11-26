Псковский драмтеатр присоединится к «Черной пятнице»

13:37, 26 ноября 2019, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина присоединится к «Черной пятнице» - дню распродаж. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, 28, 29, 30 ноября зрители смогут приобрести билеты с 50% скидкой на спектакли декабрьского и январского репертуара.

В списке спектаклей, участвующих в акции, оказались «Таланты и поклонники» (1 декабря, 18:00), «Отелло» (3 января, 18:00), «Ревизор» (18 декабря, 19:00) и «Клинический случай» (21 декабря, 18:00). Также билеты со скидкой можно купить на постановку «Очень громкая новогодняя премьера», перед началом которой 31 декабря в 17:00 гостей ждет бокал шампанского в подарок, фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также этот спектакль можно увидеть 1 января в 19:00 и 2 января в 18:00.

5 января в 18:00 в театре снова покажут постановку «Таланты и поклонники» - бенефис заслуженной артистки России Надежды Чепайкиной в честь ее юбилея.

11 и 12 января в 18:00 псковичей приглашают на прощание со спектаклем «Клинический случай».

Акция будет действовать при покупке билетов только в кассе псковского драмтеатра с 11:30 до 19:30, перерыв с 15:00 до 16:00, без выходных.