Сладости почти на 2 тысячи украл молодой пскович из магазина

13:43, 26 ноября 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который украл из магазина сладости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

25 ноября наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине, расположенном на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации. Приехав на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего парня, который пронес через кассу 18 плиток шоколада, 6 шоколадных яиц, 1 коробку конфет. Платить он не собирался. Ущерб составил более 1800 рублей.

Правонарушитель передан в территориальный отдел полиции.