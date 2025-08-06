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Происшествия

Публикуем видео с места ДТП под Островом, где погибли три человека

Видеозапись с места ДТП под Островом, где погибли три человека, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На кадрах – последствия столкновения Hyundai и автобуса, ехавшего по маршруту Санкт-Петербург – Минск. Очевидцы сообщают, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли 47-летний мужчина, 35-летний мужчина и 39-летняя женщина. Также обнаружена погибшая собака породы шпиц.

Отметим, что автобус из Полоцка забрал пассажиров, направлявшихся из Санкт-Петербурга в Минск. Всех желающих до его прибытия администрация района разместила в гостинице.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Островском районе.

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