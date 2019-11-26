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Общество

В России отменят ежемесячные выплаты в 50 рублей на детей

С 1 января 2020 года в России будут отменены ежемесячные компенсационные выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Таким образом утрачивает силу указ главы государства от 30 мая 1994 года. Тогда выплату назначали матерям или другим родственникам, которые осуществляли уход за ребенком, в размере 50 рублей каждый месяц.

Теперь выплаты прекратятся. Исключение будет сделано для тех, кому они уже ранее были назначены. Им средства продолжат поступать и в 2020 году.

 

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