Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме

14:14, 26 ноября 2019, ПАИ

Для участия во II Псковском медиафоруме необходимо заполнить регистрационную форму в электронном виде, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Участие в медиафоруме, который пройдет в Псковском государственном университете 6 декабря, примут федеральные эксперты, в частности, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, его заместитель и руководитель сетки «МК» в регионах Олег Воробьев, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, журналист и телеведущая канала «Звезда» Ольга Белова, советник гендиректора телекомпании НТВ Петр Годлевский, журналист и блогер Леся Рябцева, главный редактор портала Daily Storm Алёна Сивкова..

В рамках форума состоятся пленарное заседание «Новые вызовы современным медиа» и круглые столы — «Печатные СМИ и сетевые издания — закрыть нельзя печатать», «Интернет и телевидение — есть ли жизнь после «цифры». Кроме этого, на форуме обсудят освещение в средствах массовой информации национальных проектов и проведут практические секции об активности в социальных сетях и взаимодействии с топом Яндекса.