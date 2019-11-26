0
15:45
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
15:19
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
14:36
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
14:14
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
12:06
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
11:01
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
09:32
На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта
Еще новости
Общество

Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме

Для участия во II Псковском медиафоруме необходимо заполнить регистрационную форму в электронном виде, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Участие в медиафоруме, который пройдет в Псковском государственном университете 6 декабря, примут федеральные эксперты, в частности, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, его заместитель и руководитель сетки «МК» в регионах Олег Воробьев, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, журналист и телеведущая канала «Звезда» Ольга Белова, советник гендиректора телекомпании НТВ Петр Годлевский, журналист и блогер Леся Рябцева, главный редактор портала Daily Storm Алёна Сивкова..

В рамках форума состоятся пленарное заседание «Новые вызовы современным медиа» и круглые столы — «Печатные СМИ и сетевые издания — закрыть нельзя печатать», «Интернет и телевидение — есть ли жизнь после «цифры». Кроме этого, на форуме обсудят освещение в средствах массовой информации национальных проектов и проведут практические секции об активности в социальных сетях и взаимодействии с топом Яндекса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
26 ноября 2019
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
26 ноября 2019
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
26 ноября 2019
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
26 ноября 2019
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
26 ноября 2019
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
26 ноября 2019
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта
26 ноября 2019
На центральной улице Гдова приступили к укладке асфальта
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы

Идет загрузка...