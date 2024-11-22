Экс-заместителю главы Пскова ещё на три месяца продлили срок содержания под стражей

16:03, 22 ноября 2024, ПАИ

Экс-заместителю главы Пскова Александру Грацкому ещё на три месяца продлили срок содержания под стражей, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Напомним, в начале октября по делу Грацкого в Псковском городском суде начался судебный процесс. Очередное заседание состоялось сегодня, 22 ноября: сторона обвинения продолжила исследовать доказательства. Срок содержания под стражей был продлен на сегодняшнем судебном заседании.

Александра Грацкого обвиняют по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

Он был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.