Главный архитектор Псковской области: «Хакатон» – огромное подспорье для муниципалитетов

15:52, 22 ноября 2024, ПАИ

Проектно-образовательная программа «Хакатон» является огромным подспорьем для муниципалитетов Псковской области, чтобы в дальнейшем разработать реальные проекты по развитию инфраструктуры. Об этом заявил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в беседе с корреспондентом «Первого Псковского».

Напомним, что студенты архитектурных и дизайнерских специальностей из разных городов России, участвующие в проектно-образовательной программе «Хакатон», продемонстрировали визуализацию проектов по развитию инфраструктуры и благоустройству небольших городов. Они разработали проекты для Новоржева, Плюссы, Усвят, Дно и Локни.

«Я считаю, что прошло всё более чем хорошо. Ребятам было дано порядка двух месяцев, у каждой группы было по два наставника профессиональных архитекторов. Территории, которые были сделаны по Псковской области, – это огромное подспорье для муниципалитетов, чтобы в дальнейшем разрабатывать реальные проекты», – отметил Евгений Шапкин.

Есть конкурсы от Минстроя, в которых участвует Псковская область, и там необходимо сделать хороший эскизный проект, уточнил он.

«Муниципалитету необходимо сделать очень хороший эскизный проект, а это стоит достаточно больших денег и потянуть это сложно. Тут же было порядка 15 территорий, и студенты с наставниками это отработали. Надо сказать, что всё можно использовать дальше, соответственно, у муниципалитетов появились идеи. Они и сами говорят, что будут брать где-то кусками, где-то какую-то территорию полностью, если изыщут средства, и после будут это воплощать», – отметил Евгений Шапкин.

Проекты являются самостоятельными, подчеркнул он. «Это не просто идеи, это эскиз, зонирование, как дорожка должна пройти, может, где-то что-то на рельефе сделать», – объяснил Евгений Шапкин и уточнил, что все проекты были представлены на достойном уровне.

Главная задача программы «Хакатон» – решение архитектурных и даже градостроительных задач, которые важны для муниципалитетов, поскольку не везде есть архитекторы.

«К территории нужно подходить комплексно, её нужно зонировать, смотреть, откуда кто идёт, к чему территория тяготеет, где правильно расположить пункт питания, а где зону отдыха. Много всего, и всё это должно быть взаимосвязано, поэтому такие программы, как «Хакатон», нужны», – заключил он.