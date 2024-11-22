Практики двух педагогов Псковской области вошли в число лучших в России

17:11, 22 ноября 2024, ПАИ

Практики двух педагогов Псковской области вошли в число лучших по итогам Всероссийских педагогических чтений «Моя страна – моя Россия», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В числе победителей оказались наставник-просветитель, учитель начальных классов школы № 1 в Великих Луках Юлия Анушенкова и преподаватель ПсковГУ Теодор Плявинский.

Всего на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия» в Москве представили более 200 авторских педагогических практик.