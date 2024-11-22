Полтора года условно получила псковичка за неосторожное катание детей на пони

16:27, 22 ноября 2024, ПАИ

Полтора года условно получила псковичка за катание детей на пони в неположенном месте, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Осужденная, зная о запрете катания на лошадях в Детском парке (запрет, напомним, введен в июле 2024 года), «не справилась с управлением пони», который скинул с себя ребёнка. В результате ребёнок получил травму.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ, то есть в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, назначил ей наказание в виде полутора лет условно с испытательным сроком 2 года с вменением в период испытательного срока исполнения определенных обязанностей.