Эксперт: Инвесторы проявляют живой интерес к «Моглино -2» в Псковской области

14:45, 26 ноября 2019, ПАИ

Инвесторы проявляют живой интерес к площадке «Моглино-2», которую планируется создать в Дедовичском районе Псковской области. Об этом сообщил зрителям ПАИ-live председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционному развитию Андрей Михеев.

Он уточнил, что один из будущих инвесторов уже работает в районе, он заинтересован в реализации проекта в сфере лесопереработки. Второй — это компания из Санкт-Петербурга, работающая в сфере металлургии.

«Перспектива у этой площадки хорошая, - отметил спикер. - Работаем сейчас по нескольким направлениям».

В настоящие время идут работы по оформлению земельного участка. Площадь особой экономической зоны может составить около 200 га.