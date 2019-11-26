Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года

15:19, 26 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области планируют создать около 4500 новых рабочих мест до 2024 года. Это одна из задач, стоящих перед регионом в рамках реализации программы социально-экономического развития Псковской области. Как рассказал в эфире ПАИ-live руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционному развитию Андрей Михеев, мероприятия будут проводиться за счет внебюджетных средств.

Еще одним показателем станет повышение заработной платы в регионе, и довести ее до среднероссийского показателя. Сейчас она составляет около 25 тысяч рублей.

«В настоящее время в рамках работы над программой социально-экономического развития утвержден перечень мероприятий, на реализацию которых планируется привлечь федеральные средства, есть и внебюджетные расходы на мероприятия, их сумма в разы превышает бюджетное финансирование» - отметил Андрей Михеев.

До конца 2024 года работа по всем заявленным программой направлениям будет проводиться во взаимодействии с профильными министерствами.

Проект программы развития региона одобрен главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Среди направлений выбраны - рост инвестиций, среднедушевых доходов населения, снижение безработицы, газифкация территории.