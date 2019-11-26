Приют для семи замерзающих лебедей ищут в Дедовичском районе

15:48, 26 ноября 2019, ПАИ

В Дедовичском районе ищут приют для семейства лебедей, которые не улетели в тёплые края и могут погибнуть в минусовую температуру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ПАО «ОГК-2» – Псковской ГРЭС.

7 птиц по каким-то причинам остались зимовать на золоотвале Псковской ГРЭС. На предприятии рассказали, что с наступлением морозов лебеди сбились в стайку и сидят на уже окрепшем льду. Лебедей обнаружили сотрудники цеха общестанционных работ Псковской ГРЭС и сразу забили тревогу.

«Мы пытались накормить их, но они близко не подходят, – рассказал мастер участка тепловых сетей и подземных коммуникаций Петр Богданов. – Хотели прогнать их на водохранилище, где еще не встал лед и много корма, но только двое из них поднялись в воздух, и то, потом вернулись к оставшимся. Очень жалко их, такие красивые, грациозные и верные».

Представители совета молодежи Псковской ГРЭС взяли лебедей под свою опеку. Ходатайства об оказании помощи прекрасным птицам будут направлены во все зоозащитные организации Псковской области.