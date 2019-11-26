Косметички для Yves Rocher начала выпускать псковская колония
Исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области, расположенная в посёлке Серёдка Псковского района, наладила производство косметичек. Судя по размещённому на продукции логотипу, косметички изготавливаются для компании Yves Rocher.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, косметичка представляет собой изделие размером 215 на 75 на 195 миллиметров из прозрачного пластика с логотипами с двух сторон.
На пошиве косметичек в швейном участке производственной зоны колонии работают четыре человека. «Расширение ассортимента швейного производства помогает осужденным получить хорошие трудовые навыки, а также выплачивать денежные средства по имеющимся искам», - отметили в пресс-службе ФСИН.
Косметички отшивают вручную. Уже готова первая опытная партия изделий, качество которой полностью удовлетворило заказчика.