0
19:53
Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
17:13
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
15:45
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
15:19
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
14:36
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
14:14
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
12:06
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
Еще новости
Общество

Косметички для Yves Rocher начала выпускать псковская колония

Исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области, расположенная в посёлке Серёдка Псковского района, наладила производство косметичек. Судя по размещённому на продукции логотипу, косметички изготавливаются для компании Yves Rocher.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, косметичка представляет собой изделие размером 215 на 75 на 195 миллиметров из прозрачного пластика с логотипами с двух сторон.

На пошиве косметичек в швейном участке производственной зоны колонии работают четыре человека. «Расширение ассортимента швейного производства помогает осужденным получить хорошие трудовые навыки, а также выплачивать денежные средства по имеющимся искам», - отметили в пресс-службе ФСИН.

Косметички отшивают вручную. Уже готова первая опытная партия изделий, качество которой полностью удовлетворило заказчика. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
26 ноября 2019
Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
26 ноября 2019
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
26 ноября 2019
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
26 ноября 2019
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
26 ноября 2019
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
26 ноября 2019
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
26 ноября 2019
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
26 ноября 2019
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области

Идет загрузка...