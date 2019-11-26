Псковский сотрудник «Зубра» стал одним из самых метких в России

18:05, 26 ноября 2019, ПАИ

Сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области победил в одной из номинаций по огневой подготовке в рамках финального этапа конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ОСН территориальных органов России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, соревнования прошли в Краснодарском крае.

Всего в конкурсе приняли участие 18 самых подготовленных бойцов спецназа, которые прошли предварительный отбор в региональных и окружных этапах конкурса.

В финале в течение трех дней их ждали испытания по физической, огневой, тактико-специальной, тактической и медицинской подготовке. Конкурс проводится раз в три года, добавили в ведомстве.