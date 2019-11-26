Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области

19:53, 26 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать в регионе рабочую группу по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, свое решение он озвучил в ходе обсуждения итогов аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем областной комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что в рабочую группу следует включить не только руководителей медицинских учреждений, но и опытных врачей и фельдшеров, которые могут озвучить свои идеи, советы и предложения. «Это поможет нам «не набить шишек», а выбрать уникальную универсальную модель здравоохранения, которая будет эффективна исключительно исходя из особенностей Псковской области», — подчеркнул он и пояснил, что готов присоединиться к рабочей группе, чтобы самому разобраться во всех тонкостях.

«Исходя из проблематики, необходимо выстроить правильную систему: какая медицинская помощь окажется в пешей доступности, что возьмет на себя районный и межрайонный уровень, как работа должна быть организована в Пскове и Великих Луках», — добавил глава региона.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на необходимость разработки оптимальной модели медицинской помощи с учетом особенностей расселения жителей Псковской области, перспектив развития муниципальных территорий и реализации крупных инвестиционных проектов.

Марина Гаращенко рассказала, что проведена серьезная работа в рамках аудита состояния первичной медико-санитарной помощи. При этом проанализирована внутренняя миграция населения, происходящая в весенне-летний период, изучена логистика и основные проблемы медицинских учреждений. По ее словам, эти сведения тщательно рассмотрят в ходе заседаний рабочей группы. Председатель комитета добавила, что должное внимание уделят анализу кадрового обеспечения медицинских организаций первичного звена.

По окончании рабочей встречи Михаил Ведерников дал задание рассмотреть, как нормативы министерства здравоохранения России по оказанию медицинской помощи соотносятся с особенностями Псковской области. Он добавил, что в случае необходимости необходимо проработать предложения для федерального центра по их корректировке.