ФОТОФАКТ: Аварийное состояние опоры линии электропередач беспокоит жителей Локни
Жители Локни жалуются на аварийное состояние опоры линии электропередач на улице Старобазарной, сообщается в группе «Подслушано Локня» в социальной сети «ВКонтакте».
Обращение адресовано к администрации. «Столб скоро упадёт – с каждым днем всё больше и больше наклоняется», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что мимо опоры ЛЭП ежедневно проходят матери с малышами в детский сад, а также школьники.
«Это же не шутки!» – добавил анонимный житель поселка.